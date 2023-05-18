МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут в преддверии выхода данных с рынка труда и недвижимости США, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 12.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,04%, до 33490 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 13661,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4176,25 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании статданных. Так, аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 13 мая сократилось на 10 тысяч, до 254 тысяч заявок.

Также позднее в четверг будут опубликованы данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в апреле снизился до 4,3 миллиона следок с 4,44 миллиона в марте.