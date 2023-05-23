МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 сегодня снизился, на настроениях сказалась неопределенность вокруг соглашения о потолке госдолга США. Акции телекоммуникационного гиганта BT Group выросли после того, как миллиардер Патрик Драхи увеличил свою долю в его бизнесе. Байден назвал встречу с Маккарти по госдолгу продуктивной

Бумаги BT утром подорожали на 1,8% после того, как Драхи увеличил свою долю в компании до 24,5%, но подтвердил, что не намерен проводить полное поглощение.

Однако индекс FTSE 100, ориентированный на международный рынок, опустился на 0,2%, поскольку инвесторы стали осторожнее на фоне продолжающихся переговоров о потолке госдолга США.

Индекс компаний средней капитализации FTSE 250 понизился на 0,1% из-за падения акций водоснабжающей компании Pennon Group Plc на 3,6%. Регулятор водного хозяйства Ofwat заявил, что начал расследование по поводу утечек воды.

Более широкий сектор коммунальных услуг потерял 0,8%.

Акции Cranswick Plc прибавили 2,0% после того, как производитель мяса сообщил о росте годовой прибыли благодаря высокому спросу.

Бумаги SSP Group Plc поднялись на 4,9%. Эта сеть закусочных спрогнозировала годовую прибыль на уровне, который оказался выше рыночных ожиданий.