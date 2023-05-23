МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня упал с 33-летнего максимума, поскольку некоторые инвесторы бросились фиксировать прибыль после восьмидневного ралли. Российский рынок акций падает в ходе торгов вторника

Nikkei начал день уверенно, достигнув нового пика на отметке 31 352,53 пункта — уровня, который в последний раз наблюдался в августе 1990 года. Но после полуденного перерыва рост ослаб, что привлекло новых продавцов.

В какой-то момент индекс терял 0,83%, но в итоге завершил день с понижением на 0,42% до 30 957,77 пункта.

Акции Toyota Motor Corp в последние минуты торгов неожиданно для инвесторов упали на 4,77% и стали главным аутсайдером Nikkei.

Более широкий индекс Topix опустился на 0,66% до 2161,49 пункта.

"Nikkei начал выглядеть перекупленным во 2-й половине дня, что привело к некоторой фиксации прибыли", — сказал Масахиро Итикава, главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Однако Итикава по-прежнему прогнозирует его подъем до 33 500 пунктов к концу года.

"Иностранные инвесторы в настоящее время скупают японские акции, поэтому тенденция роста Nikkei, скорее всего, продолжится", — говорит он.

Приток зарубежных игроков стал основным фактором этого ралли. Их привлекло стремление Токийской фондовой биржи улучшить корпоративное управление, а также увеличение инвестиций Уоррена Баффета в японские торговые компании.

С 10 мая Nikkei вырос примерно на 7,7% и сегодня достиг максимума. Индекс относительной силы (RSI, 14) превысил отметку 85. Показания выше 70 по шкале от 0 до 100 обычно считаются признаком перекупленности.

Некоторые участники рынка также обратили внимание на заявление министерства торговли Японии о том, что экспортные ограничения на передовые технологии производства микросхем вступят в силу в июле.

Акции гиганта по производству оборудования для чипов Tokyo Electron упали на 2,57% и оказали наибольшее давление на индекс Nikkei, отняв у него 49 пунктов. Акции производителя оборудования для тестирования чипов Advantest подешевели на 1,67%.

Однако другие акции, связанные с чипами, оказались более устойчивыми: так, бумаги Trend Micro и Renesas Electronics вошли в число лидеров роста Nikkei, прибавив 2,94% и 2,21% соответственно.

Акции Nippon Paper Industries Co, показавшие наилучшие результаты, усилили начатый еще утром подъем и закончили день с ростом на 15% после того, как Nomura повысил их рейтинг до "покупать".