МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник в основном снижаются после выхода слабых данных по деловой активности в еврозоне; при этом британский FTSE 100 незначительно растет на ослаблении фунта стерлингов, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе снизились до 320 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 11.48 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,07% — до 7 776,4 пункта. Французский CAC 40 опускался на 0,88% — до 7 412,45 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 16 204,75 пункта.

Слабая статистика из еврозоны оказывает давление на индексы Франции и Германии. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 53,3 пункта с 54,1 пункта в апреле, что оказалось ниже ожидавшихся 53,7 пункта. Промышленный индекс также оказался хуже прогнозов: 44,6 пункта вместо 46,2 пункта.

При этом ослабление фунта стерлингов к доллару позитивно влияет на индекс FTSE 100, поддерживая относительный доход компаний-экспортеров. Британская валюта дешевеет к американской на 0,29%.