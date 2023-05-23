МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. Байден назвал встречу с Маккарти по госдолгу продуктивной

Рынки продолжают следить за ситуацией с повышением потолка госдолга США, которая после переговоров остается неопределенной.

По состоянию на 12.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,2% — до 33 293 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,03%, до 13 906 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,09%, до 4 201,25 пункта.

Вопрос повышения госдолга США остается одним из главных факторов для рынков. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил после встречи с президентом Джо Байденом, что уверен в успехе переговоров, а Байден назвал встречу с Маккарти продуктивной.

По словам президента, на встрече еще раз было подтверждено, что возможность дефолта не рассматривается, и необходимо двигаться к двухпартийной договоренности. В то же время он отметил, что разногласия остаются, а Маккарти заявил, что, несмотря на десятидневный дедлайн, у законодателей должно быть 72 часа на изучение окончательной договоренности.

"Похоже, потолок долга США является единственным драйвером рынка", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).