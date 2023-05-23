МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. Японский индекс Nikkei откатился с 33-летнего пика

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,52%, до 3246,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,99%, до 2018,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,25%, до 19431,25 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,41%, до 2567,35 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,05%, до 7259,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,42%, до 30957,77 пункта.

Инвесторы в Азии в частности обратили внимание на статданные.

Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, снизился до 51,2 пункта с 53 пунктов месяцем ранее. PMI в промышленности остался на уровне 48 пунктов, в сфере услуг — опустился до 51,8 пункта с 53,7 пункта.

А композитный PMI Японии, по предварительной оценке, поднялся до 54,9 пункта с 52,9 пункта в апреле. Промышленный индекс вырос до 50,8 пункта с 49,5 пункта, а индекс в сфере услуг — до 56,3 пункта с 55,4 пункта. Аналитики ожидали сохранения показателя в промышленности и снижения в сфере услуг до 55,2 пункта.