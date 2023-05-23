МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются во вторник, инвесторы с беспокойством следят за переговорами о повышении потолка государственного долга страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Международные фондовые индексы за 22 мая

По состоянию на 17.23 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,12%, до 33246,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 12702,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 4180,6 пункта.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг госдолга США. В понедельник прошла встреча президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти. По словам президента, на встрече еще раз было подтверждено, что возможность дефолта не рассматривается, и необходимо двигаться к двухпартийной договоренности. В то же время он отметил, что разногласия остаются, а Маккарти заявил, что, несмотря на десятидневный дедлайн, у законодателей должно быть 72 часа на изучение окончательной договоренности.

По словам главного инвестиционного директора по акциям и активам M&G Plc Фабианы Федели (Fabiana Fedeli), которую цитирует агентство Блумберг, инвесторов беспокоит приближение 1 июня, даты, когда, по прогнозам минфина США, в стране может наступить дефолт.

"Я думаю, что дефолт очень маловероятен, так как мне не кажется, что демократы или республиканцы хотят его, но мы приближаемся к крайнему сроку. Чем ближе мы к дедлайну, тем больше нервничают клиенты", — сказала Федели.