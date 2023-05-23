Европейские фондовые индексы во вторник снизились на слабой статистике по еврозоне
МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились во вторник после выхода макростатистики по еврозоне, которая оказалась хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,1%, до 7762,95 пункта, французский CAC 40 — на 1,33%, до 7378,71 пункта, немецкий DAX — на 0,344%, до 16152,86 пункта.
Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 53,3 пункта с 54,1 пункта в апреле, что оказалось ниже ожидавшихся 53,7 пункта. Промышленный индекс также оказался хуже прогнозов: 44,6 пункта вместо 46,2 пункта.
Наибольшее снижение продемонстрировал французский фондовый индекс на фоне падения стоимости акций производителей предметов роскоши. Так, по итогам вторника бумаги Hermes подешевели на 6,54%, LVMH — на 5,01%, Kering — на 2,97%.
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