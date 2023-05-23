МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились во вторник после выхода макростатистики по еврозоне, которая оказалась хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Международные фондовые индексы за 22 мая

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,1%, до 7762,95 пункта, французский CAC 40 — на 1,33%, до 7378,71 пункта, немецкий DAX — на 0,344%, до 16152,86 пункта.

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 53,3 пункта с 54,1 пункта в апреле, что оказалось ниже ожидавшихся 53,7 пункта. Промышленный индекс также оказался хуже прогнозов: 44,6 пункта вместо 46,2 пункта.

Наибольшее снижение продемонстрировал французский фондовый индекс на фоне падения стоимости акций производителей предметов роскоши. Так, по итогам вторника бумаги Hermes подешевели на 6,54%, LVMH — на 5,01%, Kering — на 2,97%.