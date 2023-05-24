МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно снижением вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций перешел к снижению

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,28%, до 3204,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,46%, до 2009,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,82%, до 19077 пунктов. Южнокорейский KOSPI остался на уровне предыдущего закрытия в 2567,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,63%, до 7213,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,85%, до 30693,5 пункта.

Инвесторы в Азии переняли настроения американских. Так, биржи США опустились по итогам торгов вторника примерно на 1%. Трейдеры продолжают оценивать ситуацию с потолком госдолга страны.

Кроме того, позднее в среду будет опубликован протокол майского заседания Федеральной резервной системы США.

Что касается региональных событий азиатского региона, то рынки обратили внимание на статданные по Австралии. Так, объем розничных продаж в первом квартале упал на 1,4% к предыдущему кварталу. Кроме того, австралийский центробанк повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,5% годовых.