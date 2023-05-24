МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в среду показывают снижение в среднем на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. Сдерживает торги уход трейдеров от риска, а также внутренняя макростатистика из Великобритании и Германии. Биржи АТР в основном упали по итогам торгов среды

По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,54% — до 7 643,5 пункта. Французский CAC 40 уменьшался на 1,59% — до 7 261,04 пункта, немецкий DAX — на 1,42%, до 15 922,65 пункта.

Мировые трейдеры больше склонны к уходу от риска: американские фондовые индексы показали снижение в среднем на 1%, азиатские биржи закрылись в основном в минусе. Инвесторы обеспокоены ситуацией вокруг потолка американского госдолга. После встречи президента страны Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти решения о повышении лимита долга так и не было выработано.

Повлияла на торги и макростатистика. Так, годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля замедлилась до 8,7% с 10,1%, но при этом оказалась выше ожидаемых 8,2%. А базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) ускорилась до 6,8% с 6,2% по итогам марта, достигнув максимума с марта 1992 года. На этом фоне опускается британский FTSE 100.

Индекс делового климата IFO в Германии в мае при этом снизился до 91,7 пункта с пересмотренного уровня апреля в 93,4 пункта, прогноз предполагал снижение показателя только до 93 пунктов.