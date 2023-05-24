Фьючерсы на индексы США снижаются перед выходом протокола ФРС на торгах среды
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду опускаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут выхода протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, продолжая оценивать ситуацию вокруг повышения потолка американского госдолга.
По состоянию на 12.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,25% — до 33 048 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 13 715 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 4 149,75 пункта.
Позднее в среду инвесторы ждут публикацию протокола майского заседания ФРС США, тогда по итогам встречи регулятор в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике ФРС. По данным CME Group, 67,3% аналитиков закладывают сохранение ставки Федрезервом в июне на уровне 5-5,25% годовых, остальные 32,7% все же допускают ее повышение на 25 базисных пунктов.
Одним из основных событий на рынке остается вопрос повышения потолка госдолга США. В понедельник прошла встреча президента страны Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, по итогам этих переговоров решения так и не было выработано.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов, он был достигнут еще в январе. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
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