МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду опускаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут выхода протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, продолжая оценивать ситуацию вокруг повышения потолка американского госдолга. Золото дорожает на фоне ситуации с госдолгом США

По состоянию на 12.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,25% — до 33 048 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 13 715 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 4 149,75 пункта.

Позднее в среду инвесторы ждут публикацию протокола майского заседания ФРС США, тогда по итогам встречи регулятор в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике ФРС. По данным CME Group, 67,3% аналитиков закладывают сохранение ставки Федрезервом в июне на уровне 5-5,25% годовых, остальные 32,7% все же допускают ее повышение на 25 базисных пунктов.

Одним из основных событий на рынке остается вопрос повышения потолка госдолга США. В понедельник прошла встреча президента страны Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, по итогам этих переговоров решения так и не было выработано.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов, он был достигнут еще в январе. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.