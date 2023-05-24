МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снизились в цене в среду, поскольку очередной раунд переговоров между администрацией президента США и представителями республиканцев о повышении потолка госдолга не привел к значимому прогрессу. Это высший пилотаж. Как заработать на дефолте США, даже если его не будет

Отсутствие прогресса в переговорах о повышении лимита заимствований, который сейчас составляет 31,4 трлн долларов, до крайнего срока 1 июня оказало негативное влияние на Уолл-стрит, где основные индексы завершили сессию вторника резким снижением.

Инвесторы также ожидают протоколов заседания ФРС США от 2-3 мая, которые должны быть опубликованы позднее в среду, чтобы оценить дальнейший курс центрального банка по процентным ставкам.

Доходность казначейских облигаций с короткими сроками погашения продолжала расти, доходность одномесячных облигаций достигла очередного рекордного максимума на уровне 5,8920%.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на Dow Jones Industrial Average снизились на 75 пунктов, или 0,23%, на S&P 500 — на 8,25 пункта, или 0,2%, а на Nasdaq 100 — на 13,25 пункта, или 0,1%.

Котировки Agilent Technologies Inc упали на 9,1% на премаркете после того, как компания снизила свои годовые прогнозы продаж и прибыли.

В среду результаты должны представить несколько компаний розничной торговли средней капитализации, включая Kohl's Corp, American Eagle Outfitters Inc и Abercrombie & Fitch Co.

Бумаги производителя чипов Nvidia Corp снизились в цене на 0,8%. Отчетность компании выйдет после завершения регулярной сессии.