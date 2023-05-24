МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются в среду, инвесторы обеспокоены приближением крайнего срока для принятия решения о повышении потолка государственного долга страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Международные фондовые индексы за 23 мая

По состоянию на 16.58 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,58%, до 32864,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,6%, до 12484,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68%, до 4117,2 пункта.

Основным фактором на фондовых рынках остается ситуация вокруг госдолга США. В понедельник прошла встреча президента страны Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, по итогам этих переговоров решения так и не было выработано. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

"Распродажа на мировых рынках вызвана опасениями относительно приближающегося крайнего срока принятия решения о повышении потолка госдолга", — цитирует агентство Франс Пресс главу инвестиционного отдела Interactive Investor Викторию Сколар (Victoria Scholar).

Позднее в среду будет опубликован протокол майского заседания Федрезерва США, по итогам которого регулятор в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%.