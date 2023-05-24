МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы заметно снизились в среду, опасения трейдеров вокруг ситуации с госдолгом США привели к снижению рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Международные фондовые индексы за 23 мая

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,75%, до 7627,1 пункта, французский CAC 40 — на 1,7%, до 7253,46 пункта, немецкий DAX — на 1,92%, до 15842,13 пункта.

Инвесторы во всем мире с беспокойством следят за переговорами по решению ситуации с потолком госдолга США. В понедельник прошла встреча президента страны Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, по итогам этих переговоров решения так и не было выработано. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

На этом фоне, по словам аналитиков, происходит отказ от риска. Так, фондовые индексы Азии закрылись в среду снижением, американские рынки также находятся в минусе примерно на 1%.

"Поскольку ни одна из сторон не желает уступать позиции до самой последней минуты, нервы рынка подвергаются испытанию, поэтому мы наблюдаем нежелание инвесторов приобретать рисковые активы", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).