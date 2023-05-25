МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются вслед за биржами США, при этом японский Nikkei 225 увеличивается, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи падают на уходе от риска и макростатистике

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,66% — до 3 183,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1 996,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,06%, до 18 684 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,52%, до 2 554,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,07%, до 7 136,4 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,39% — до 30 813,5 пункта.

Биржи Уолл-стрит в среду продемонстрировали снижение, причем технологический индекс NASDAQ опустился на 0,6%.

Трейдеры по-прежнему предпочитают не рисковать на фоне неопределенности с повышением потолка госдолга США. "Только конкретное решение может обеспечить столь необходимую уверенность для рынков, а не словесные заверения", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

При этом японский индекс поддерживают ожидания более высокой доходности японских компаний, отмечает агентство.

Этому способствует оптимизм в технологическом секторе. В частности, акции американской Nvidia на предторгах дорожают почти на 25%. Выручка и прибыль Nvidia на акцию в первом квартале оказались лучше ожиданий рынков, как и прогноз компании по выручке на второй квартал.

Инвесторы в Азии обратили внимание и на решение южнокорейского центробанка сохранить ставку на уровне 3,5%.