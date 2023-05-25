МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня отыграл часть позиций, утерянных в предыдущие две сессии, при поддержке акций производителей полупроводников благодаря оптимистичным отчетам и стабильным притокам средств от иностранных инвесторов. Азиатские биржи в основном в минусе в четверг

Бумаги Advantest Corp, производителя оборудования для тестирования кристаллов, подскочили на 16,22%, возглавив прирост в полупроводниковом секторе. Росту способствовал крайне позитивный прогноз американского производителя чипов Nvidia Corp. Акции производителя оборудования для производства микросхем Tokyo Electron Ltd подорожали на 3,01%.

Акции Rakuten Group Inc добавили 0,68%. Интернет-ретейлер провел эмиссию новых акций для финансирования экспансии в сфере мобильной связи.

Nikkei по итогам торгов вырос на 0,4% до 30 801,13 пункта. Ранее на этой неделе индекс достиг уровня 31 352,53 пункта — максимума с августа 1990 года. Более широкий Topix сегодня потерял 0,3% до 2146,15 пункта.

Японский рынок в последнее время опережает другие ведущие фондовые рынки благодаря высоким финансовым результатам компаний, увеличению инвестиций в полупроводниковый сектор и оптимизму в отношении потребительского сектора на фоне восстановления после пандемии.

Согласно данным Министерства финансов Японии, иностранные инвесторы за неделю по 20 мая купили акции японских компаний на сумму 867,5 млрд иен (6,42 млрд долларов) в чистом выражении. Приток был зафиксирован восьмую неделю подряд.

"Зарубежные инвесторы покупают акции японских компаний вместо бумаг американских фирм, поскольку экономические условия в США нельзя назвать благоприятными из-за банковских проблем, ужесточения финансовых условий и вопроса с потолком госдолга, — отметил Масаюки Кубота, старший аналитик Rakuten Securities. — В Японии же перспективы сектора услуг сейчас очень благоприятные после снятия санитарных ограничений. Кроме того, производственная активность, особенно в полупроводниковой промышленности, активизируется".

Sony Group Corp сегодня заявила, что ее полупроводниковый бизнес купит участок земли в южной префектуре Кумамото для производства датчиков изображения.

Количество снизившихся акций в Nikkei составило 149, а число повысившихся — 71. Финансовый сектор возглавил спад.

Акции Riberesute Corp упали на 10,9% после того, как застройщик сообщил, что его президент был задержан по подозрению в нарушении кредитного законодательства.