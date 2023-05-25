МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг показывают снижение после выхода макростатистики и на безрисковых настроениях рынков, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei закрыл торги четверга подъемом

По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,22% — до 7 610,54 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 7 249,7 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 15 804,85 пункта.

Слабая макростатистика из Германии сдерживает динамику европейских индексов в четверг. Так, Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) ухудшило оценку по ВВП Германии: в первом квартале экономика опустилась на 0,5% в годовом выражении, предварительная оценка предполагала снижение на 0,1%.

При этом с учетом сезонных корректировок показатель снизился на 0,3% после уменьшения на 0,5% в четвертом квартале, таким образом, экономика Германии показала снижение два квартала подряд.

Индекс доверия потребителей к экономике Германии, как сообщила исследовательская GfK, по состоянию на июнь увеличился до минус 24,2 пункта с пересмотренного значения мая в минус 25,8 пункта. Значение оказалось хуже прогноза в минус 24 пункта.

Рынки продолжают следить за ситуацией с повышением потолка госдолга США. Переговоры пока не привели к определенному решению, что усиливает неопределенность на рынках и сдерживает рисковые настроения. На этом фоне фондовые биржи США в среду и индексы Азии в четверг в основном показали снижение.