МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно снижением после заседания центробанка Южной Кореи и данных о промышленной инфляции в этой стране, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 300 долларов за тысячу кубов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,11%, до 3201,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,17%, до 2006,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,93%, до 18746,92 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,5%, до 2554,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,05%, до 7138,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,39%, до 30801,13 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статданные, согласно которым индекс цен производителей в годовом выражении вырос в Южной Корее на 1,6% при прогнозе роста на 2,3%. Кроме того, ЦБ страны сохранил учетную ставку на уровне 3,5% годовых.

Позднее в четверг также будут опубликованы промежуточные данные о ВВП США, которые могут повлиять на фондовые американские рынки, которые в свою очередь зачастую оказывают влияние и на азиатские. Аналитики полагают, что ВВП страны в прошлом квартале по новой оценке вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 2,6% в четвертом квартале прошлого года.