МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг в основном показывают рост, наиболее заметно поднимается фьючерс на индекс NASDAQ после выхода сильного отчета Nvidia, свидетельствуют данные торгов. Маккарти заявил, что дефолта США не случится

По состоянию на 12.52 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,18% — до 32 794 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 1,77%, до 13 891,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,66%, до 4 153,25 пункта.

Предторги в США поддерживает сильный отчет разработчика видеокарт Nvidia, после выхода которого акции компании дорожают на 25,2%. Выручка фирмы в первом квартале снизилась на 13% год к году, до 7,192 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогноза в 6,52 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила 1,09 доллара при прогнозе в 0,92 доллара. Компания также сообщила, что ожидает выручку в 11 миллиардов долларов во втором квартале, что оказалось лучше прогноза в 7,15 миллиарда.

Рынки также ожидают публикацию статистики по экономике США в первом квартале. Как полагают эксперты, минторг страны сохранит вторую оценку ВВП на уровне первой, которая показала рост американской экономики в первом квартале на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами).

Инвесторы оценивают и данные из протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно документу, участники заседания полагают, что дальнейшее повышение учетной ставки регулятора стало менее целесообразным.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг повышения потолка госдолга США. По этому вопросу до сих пор не было принято решения, а министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.