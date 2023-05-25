МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в основном растут в четверг после публикации данных о ВВП и рынке труда страны, свидетельствуют данные торгов. Зерновые и соя в США торгуются без существенных изменений

По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,17%, до 32743,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растёт на 1,92%, до 12645,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 4138,16 пункта.

Ранее в четверг минторг США опубликовал промежуточную оценку роста квартального ВВП страны — на 1,3% в пересчете на год, а не на 1,1%, как показала первая оценка.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 мая, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 229 тысяч. Прогнозировался показатель на уровне 245 тысяч.

Фондовый индекс NASDAQ растет наибольшими темпами при скачке стоимости акций Nvidia на 23%. Квартальная выручка фирмы снизилась на 13% год к году, до 7,192 миллиарда долларов, но ожидались 6,52 миллиарда. А разводненная прибыль на акцию составила 1,09 доллара при прогнозе в 0,92 доллара. Компания также сообщила, что ожидает выручку в 11 миллиардов долларов по итогам текущего квартала.