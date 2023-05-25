МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились в четверг после публикации данных о ВВП Германии, показавших более сильное снижение экономики, чем предполагалось ранее, свидетельствуют данные торгов.

График "Японские свечи"

Международные фондовые индексы за 24 мая

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,74%, до 7570,87 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 7229,27 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 15793,8 пункта.

В четверг европейские трейдеры оценивали экономические данные по Германии. Так, Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) ухудшило оценку по ВВП: в первом квартале экономика опустилась на 0,5% в годовом выражении, предварительная оценка предполагала снижение на 0,1%.

Аналитики отмечают, что, несмотря на пессимистичные данные, некоторые инвесторы могут увидеть в этом возможность замедления инфляции.

"Хотя многие воспримут это сокращение ВВП как предупреждение о том, что крупнейшая экономика Европы будет тянуть регион вниз, оптимисты также посмотрят на эти цифры как на признак того, что более высокие ставки охлаждают потребление, что в конечном итоге приведет к снижению инфляции", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Scope Markets Джошуа Махоуни (Joshua Mahoney).