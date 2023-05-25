МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились в четверг после публикации данных о ВВП Германии, показавших более сильное снижение экономики, чем предполагалось ранее, свидетельствуют данные торгов. Международные фондовые индексы за 24 мая

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,74%, до 7570,87 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 7229,27 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 15793,8 пункта.

В четверг европейские трейдеры оценивали экономические данные по Германии. Так, Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) ухудшило оценку по ВВП: в первом квартале экономика опустилась на 0,5% в годовом выражении, предварительная оценка предполагала снижение на 0,1%.

Аналитики отмечают, что, несмотря на пессимистичные данные, некоторые инвесторы могут увидеть в этом возможность замедления инфляции.

"Хотя многие воспримут это сокращение ВВП как предупреждение о том, что крупнейшая экономика Европы будет тянуть регион вниз, оптимисты также посмотрят на эти цифры как на признак того, что более высокие ставки охлаждают потребление, что в конечном итоге приведет к снижению инфляции", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Scope Markets Джошуа Махоуни (Joshua Mahoney).