МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом, свидетельствуют данные торгов. Набиуллина заявила о потенциале МСП для выхода на биржу

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,35%, до 3212,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,32%, до 2012,49 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,16%, до 2558,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 7154,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,37%, до 30916,31 пункта.

Торги в Гонконге не проходят в связи с выходным днем. В четверг гонконгский Hang Seng Index упал на 1,93%, до 18 746,92 пункта.

Инвесторы в Азии продолжают следить за ситуацией вокруг госдолга США, поскольку оценивают возможное влияние и на свой рынок. В четверг президент страны Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета.

Кроме того, вчера вечером китайская Alibaba опровергла на своей странице в соцсети Weibo новости о сокращениях, заявив, что планирует, напротив, нанять 15 тысяч новых сотрудников. Ранее, 23 мая, агентство Блумберг сообщило о том, что облачное подразделение компании начало новый раунд сокращений, который затронет 7% сотрудников.