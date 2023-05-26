МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в пятницу показывают снижение на фоне сохранения рыночной неопределенности, связанной с лимитом госдолга США, свидетельствуют данные торгов. Индексы АТР выросли в конце торговой недели

По состоянию на 13.03 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,12% — до 7 561,53 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 7 215,95 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 15 740,12 пункта..

В конце недели рынки продолжают оценивать перспективы переговоров по потолку госдолга США. В четверг президент страны Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета. Переговоры пока не привели к определенному решению, что усиливает неопределенность на рынках и сдерживает рисковые настроения.

Инвесторы обращают внимание и на неоднозначную внутреннюю статистику. Так, розничные продажи Великобритании в апреле сократились на 3% в годовом выражении, аналитики ожидали уменьшения показателя на 2,8%. При этом в месячном выражении розничные продажи показали рост на 0,5% при прогнозе увеличения на 0,4%.

Сдерживает снижение британского FTSE 100 рост сырьевых цен, в частности, меди. На этом фоне бумаги Rio Tinto дорожают на 3,5%, BHP Group — на 2,7%, Anglo American — на 2,5%.