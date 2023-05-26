МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу показывают снижение на фоне рисков, связанных с потолком госдолга США, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ожидают рост доходов и расходов населения США

По состоянию на 13.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,18% — до 32 748 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 13 975 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4 153,5 пункта.

Внимание трейдеров сохраняется вокруг ситуации с потолком госдолга США. В четверг президент страны Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета.

США, согласно публичным оценкам министерства финансов, могут уже в начале июня оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства, если законодатели не санкционируют расширение лимитов заимствований.

При этом продолжает поддерживать фьючерс на NASDAQ оптимизм техсектора, связанный с сильным отчетом Nvidia. Выручка и прибыль компании на акцию в первом квартале оказались лучше ожиданий рынков, как и прогноз по выручке на второй квартал. На этом фоне акции Nvidia подорожали в четверг на 24,37%, на предторгах в пятницу стоимость практически стабильна.

"Хотя Nvidia вызывает ажиотаж на рынке, я не знаю, насколько это будет или должно иметь значение, если мы вступим в трехдневные выходные без соглашения о потолке долга", — приводит газета Financial Times слова главы отдела по исследованиям и торговле Harvest Volatility Майка Зигмонта (Mike Zigmont). В понедельник биржи США будут закрыты в связи с выходным днем.