МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский рынок демонстрирует ощутимый рост в начале торгов понедельника, преодолев отметку в 2700 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи. В России введут правила создания и работы криптобирж, заявили в Госдуме

К 10.04 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,78%, до 2702,75 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,7%, до 1063,03 пункта.

Акции девелопера "Самолет" при этом растут на 7,09% на фоне сообщения компании об одобрении советом директоров обратного выкупа акций в объеме до 10 миллиардов рублей.