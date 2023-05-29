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2023
https://1prime.ru/Index/20230529/840705532.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок демонстрирует ощутимый рост в начале торгов понедельника, преодолев отметку в 2700 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи. К... ПРАЙМ, 29.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский рынок демонстрирует ощутимый рост в начале торгов понедельника, преодолев отметку в 2700 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи.
К 10.04 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,78%, до 2702,75 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,7%, до 1063,03 пункта.
Акции девелопера "Самолет" при этом растут на 7,09% на фоне сообщения компании об одобрении советом директоров обратного выкупа акций в объеме до 10 миллиардов рублей.