МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в минусе, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы выросли после снижения днем ранее

По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,11% — до 3 193,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 1 988,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,48%, до 19 158 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,73%, до 2 596,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,3%, до 7 096,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,46%, до 31 455 пунктов.

Фондовые биржи США в среду закрылись в основном в минусе. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,29%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, промышленный Dow Jones увеличился на 0,27%.

Азиатские инвесторы также оценивают неоднозначную статистику по региону, вышедшую на этой неделе. Так, ВВП Японии в первом квартале 2023 года, по окончательной оценке властей страны, увеличился на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,9%. Предварительная оценка предполагала рост на 1,6%.

При этом экспорт Китая в годовом выражении в мае упал на 7,5%, импорт — на 4,5%. Аналитики ждали снижения на 0,4% и 8% соответственно.

ВВП Австралии за первый квартал вырос на 2,3% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 2,4%.