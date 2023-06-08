МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei резко упал вторую сессию подряд, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста технологических акций. Биржи АТР опускаются в четверг

Nikkei ускорил потери во второй половине дня, опустившись по итогам сессии на 0,85% до отметки 31 641,27 пункта. Более широкий индекс Topix упал на 0,67% до 2191,50 пункта.

Акции Sony Group снизились на 1,65%, а бумаги поставщика полупроводниковых материалов Hoya упали на 3,89%. Акции SoftBank Group подешевели на 1,47%.

Акции производителя лекарств Eisai выросли на 7,37%, возглавив рост в составе Nikkei, после того как американские регулирующие органы дали положительное заключение по результатам поздней стадии испытаний его препарата для лечения болезни Альцгеймера.

В среду Nikkei упал на максимальную величину за последние три месяца. Ранее он за три месяца набрал 15%, опередив мировые аналоги.

"Рынок еще не полностью вышел из перегретого состояния, — говорит стратег Nomura Мики Савада. — Акции роста и акции компаний, связанных с полупроводниками, которые в последнее время росли, распродаются".

Американские рынки акций вчера снизились. Инвесторы ожидали ключевых данных по инфляции, а также заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе. Центральный банк, как ожидается, воздержится от повышения процентных ставок.

Как показали пересмотренные данные, в январе-марте экономика Японии выросла сильнее, чем предполагалось первоначально, чему способствовало оживление корпоративных и потребительских расходов после пандемии.

Среди компонентов Nikkei 147 акций упали, а 78 выросли.

Субиндекс сектора точного машиностроения потерял 2,59%, показав худший результат среди 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи.

Больше всего выиграл сектор судоходства, прибавивший 2,28%.

На более широком рынке акции интернет-ретейлера Syuppin подскочили на 6,77% после того, как он сообщил о росте продаж в мае более чем на 16%.