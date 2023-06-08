МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов.

Токийская фондовая биржа

Индекс Nikkei снизился второй день подряд

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,49%, до 3213,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,15%, до 1992,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,25%, до 19299,18 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI сократился на 0,18%, до 2610,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 7099,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,84%, до 31645 пунктов.

На азиатские рынки могла повлиять динамика американских бирж. Так, Фондовые биржи США в среду закрылись в основном в минусе. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,29%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, промышленный Dow Jones увеличился на 0,27%.

При этом ранее в четверг стало известно, что ВВП Японии в первом квартале 2023 года, по окончательной оценке властей страны, увеличился на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,9%. Предварительная оценка предполагала рост на 1,6%.

"Хотя более высокий показатель ВВП может дать возможность для рассмотрения вопроса о выходе из мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии, позиция центробанка пока может оставаться неизменной", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).