МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei снизился второй день подряд

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,49%, до 3213,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,15%, до 1992,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,25%, до 19299,18 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI сократился на 0,18%, до 2610,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 7099,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,84%, до 31645 пунктов.

На азиатские рынки могла повлиять динамика американских бирж. Так, Фондовые биржи США в среду закрылись в основном в минусе. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,29%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, промышленный Dow Jones увеличился на 0,27%.

При этом ранее в четверг стало известно, что ВВП Японии в первом квартале 2023 года, по окончательной оценке властей страны, увеличился на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,9%. Предварительная оценка предполагала рост на 1,6%.

"Хотя более высокий показатель ВВП может дать возможность для рассмотрения вопроса о выходе из мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии, позиция центробанка пока может оставаться неизменной", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).