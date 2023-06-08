МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг в основном поднимаются, при этом британский индекс FTSE 100 в минусе на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций перешел к умеренному росту

По состоянию на 12.43 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,14% — до 7 613,77 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,3%, до 7 224,56 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 15 992,55 пункта.

Поддерживает торги рост банковского сектора региона на 0,7%. Акции Societe Generale дорожали на 2,6%, Danske Bank — на 1,9%, Deutsche Bank — на 1,4%, Credit Agricole — на 1,3%.

Британский индекс при этом сокращается за счет удешевления акций Vodafone на 5%. Днем ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что Hutchison и Vodafone находятся на финальной стадии согласования по слиянию своих британских операций.

Рынки оценивают и макростатистику по экономике региона. ВВП 20 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в первом квартале вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном снизился на 0,1% второй квартал подряд, что означает вступление в рецессию.