МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в основном слабо повышаются в четверг перед заседанием Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи в основном растут в четверг

По состоянию на 13.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,03% — до 33 697 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,1%, до 14 345,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 4 276,25 пункта.

Результаты следующего заседания регулятора будут опубликованы 14 июня. По данным CME Group, 64,4% аналитиков ожидают сохранения учетной ставки на уровне 5-5,25% годовых, 35,6% ожидают повышения на 25 базисных пунктов.

Кроме того, рост индексов сдерживается падением акций GameStop почти на 19% на предторгах после новостей об увольнении гендиректора компании Мэтта Ферлонга.

Позднее в четверг будут опубликованы данные по рынку труда в США, которые могут повлиять на курс евро к доллару. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 3 июня увеличилось на три тысячи — до 235 тысяч заявок.