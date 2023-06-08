МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов, аналитики рассматривают статистику как сигнал возможного смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Число заявок на пособие по безработице в США составило 261 тысячу штук

По состоянию на 17.24 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,16%, до 33 717,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 13 157,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4 275,48 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 июня, увеличилось на 28 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 261 тысячи. Значение является максимальным с октября 2021 года. По словам аналитиков, рост показателя может свидетельствовать об ухудшении ситуации на рынке труда, что может стать сигналом ФРС для завершения цикла повышения ставки.

Заседание ФРС пройдет на следующей неделе, во вторник и среду. По данным CME Group, около 71% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне 5-5,25% годовых, остальные 29% прогнозируют ее повышение до 5,25-5,5%.

"Ключевым моментом данных является рост числа первичных заявок на пособие, поскольку это свидетельствует о некотором ухудшении на рынке труда, которое ФРС хотела бы видеть", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик Briefing.com Патрик О'Хэйр (Patrick O'Hare). В то же время он отметил, что их количество ниже, чем в предыдущие периоды рецессии.