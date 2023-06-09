МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются вслед за динамикой индексов Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Аналитик назвал страны, чьи биржи растут на зависть США

По состоянию на 8.07 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,07%, до 3 216,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,06%, до 1 993,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,12%, до 19 322 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,1%, до 2 639,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%, до 7 127,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,77%, до 32 201,5 пункта.

Торги в Азии следуют динамике фондовых бирж США. Основные фондовые американские биржи накануне в четверг продемонстрировали рост на 0,5-1%.

Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 13-14 июня. Согласно данным CME Group, более 74% аналитиков предполагают, что ФРС сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Остальные прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5%.

"Мы ожидаем, что результат июньского заседания ФРС будет компромиссным: на этом заседании ставка по федеральным фондам не изменится, но будет подчеркнуто, что не исключено повышение ставки в будущем", — приводит агентство Франс Пресс слова экономиста HSBC Райана Ванга (Ryan Wang).

Также ранее в пятницу стало известно, что индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции в стране — в мае вырос на 0,2% в годовом выражении, при этом аналитики ожидали роста на 0,3%.