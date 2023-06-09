МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается на 0,3% в начале торгов пятницы на фоне бурного роста привилегированных акций "Сургутнефтегаза", следует из данных Московской биржи. Локальный ажиотаж в IT-секторе

К 10.02 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,29%, до 2717,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,06%, до 1033,41 пункта. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" при этом подскакивают на 6,76%.

Ранее в пятницу "Сургутнефтегаз" сообщил о снижении чистой прибыли по РСБУ за 2022 год на 88,2%, до 60,73 миллиарда при росте выручки на 23,6%, до 2,33 триллиона рублей и валовой прибыли на 29%, до 679,125 миллиарда. При этом "кубышка" (стоимость ликвидных активов") компании за этот период выросла на 161 миллиард рублей, до 4,1 триллиона.