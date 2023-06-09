МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в пятницу вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов. Аналитик объяснил, почему взрывной рост на биржах - это плохо

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,55%, до 3231,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,71%, до 2006,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,47%, до 19 389,95 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,16%, до 2641,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,32%, до 7122,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,97%, до 32 265,17 пункта.

Биржи Азии последовали за индексами Уолл-стрит, закрывшими торги четверга ростом в диапазоне 0,5-1%. Рынки ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, запланированного на 13-14 июня. Согласно данным CME Group, более 77% аналитиков предполагают, что ФРС сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Остальные прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5%.

Кроме того, в пятницу утром государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции в стране — в мае вырос на 0,2% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста на 0,3%.