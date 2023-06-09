МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу снижаются после выхода статданных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США составило 261 тысячу штук

По состоянию на 12.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,17% — до 33 809 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 14 502,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4 294,25 пункта.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 3 июня увеличилось на 28 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 261 тысячи. Значение является максимальным с октября 2021 года.

"Еженедельные данные могут быть нестабильными…, но они приобретают актуальность, поскольку выходят в преддверии заседания ФРС на следующей неделе", — приводит портал MarketWatch мнение аналитиков Saxo Bank.

На следующей неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 74,8% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки ФРС в июне на текущем уровне в 5-5,25% годовых, а на июль 52,3% аналитиков закладывают ставку уже на отметке в 5,25-5,5%.