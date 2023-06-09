МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в пятницу показывают снижение, рынки ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) на предстоящей неделе, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР выросли вслед за США

По состоянию на 13.20 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,3% — до 7 576,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 7 202,15 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 15 943,05 пункта.

Трейдеры ожидают на следующей неделе заседание ЕЦБ, которое запланировано на 15 июня. Ожидается, что регулятор может повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 3,75% годовых.

Также 13-14 июня пройдет очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 72,4% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки ФРС в июне на текущем уровне в 5-5,25% годовых, а на июль 52% аналитиков закладывают ставку уже на отметке в 5,25-5,5%.

Влияют на торги и корпоративные новости. Так, акции британской Croda падают в цене на 13,3% после слабого прогноза прибыли. В 2023 году группа ожидает получить прибыль до налогообложения в размере 370-400 миллионов фунтов стерлингов, в 2022 году показатель составлял 780 миллионов.