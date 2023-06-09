Фондовые индексы Европы опускаются на ожиданиях вокруг ЕЦБ
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в пятницу показывают снижение, рынки ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) на предстоящей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.20 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,3% — до 7 576,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 7 202,15 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 15 943,05 пункта.
Трейдеры ожидают на следующей неделе заседание ЕЦБ, которое запланировано на 15 июня. Ожидается, что регулятор может повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 3,75% годовых.
Также 13-14 июня пройдет очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 72,4% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки ФРС в июне на текущем уровне в 5-5,25% годовых, а на июль 52% аналитиков закладывают ставку уже на отметке в 5,25-5,5%.
Влияют на торги и корпоративные новости. Так, акции британской Croda падают в цене на 13,3% после слабого прогноза прибыли. В 2023 году группа ожидает получить прибыль до налогообложения в размере 370-400 миллионов фунтов стерлингов, в 2022 году показатель составлял 780 миллионов.
https://1prime.ru/Index/20230609/840792789.html