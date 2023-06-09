МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу снижением, по итогам недели также оказались в минусе, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США могут завершить неделю ростом

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,49 процента, до 7562,36 пункта, французский CAC 40 — на 0,12 процента, до 7213,14 пункта, немецкий DAX — на 0,25 процента, до 15949,84 пункта.

За неделю FTSE 100 сократился на 0,59 процента, CAC 40 — на 0,79 процента, DAX — на 0,63 процента.

На следующей неделе европейские инвесторы будут следить за заседанием Европейского центробанка. Аналитики прогнозируют, что регулятор повысил учетную ставку до 4 процента с 3,75 процента. Также центробанк представит обновленные макроэкономические прогнозы.

Кроме того, в следующую пятницу выйдет окончательная оценка роста потребительских цен в еврозоне за май. Предварительная оценка показала, что годовая инфляция замедлилась до 6,1 процента с 7 процента месяцем ранее.