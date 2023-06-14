МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы закрылись в среду ростом, а немецкий индекс DAX достиг нового рекордного значения, свидетельствуют данные торгов. Доллар упал на фоне вероятной паузы в повышении ставок ФРС

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,1%, до 7602,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 7328,53 пункта.

Немецкий DAX поднялся на 0,49%, до 16310,79 пункта, в ходе торгов показатель достигал 16336,27 пункта, что стало новым историческим максимумом. Предыдущим рекордным значением были 16331,94 пункта.

В среду инвесторы во всем мире ждут публикации решений Федрезерва США по итогам июньского заседания. Около 93% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают сохранения базовой процентной ставки регулятора на текущем уровне в 5-5,25%.

В четверг же будут известны итоги июньского заседания Европейского центробанка, который, как прогнозируют эксперты, повысил учетную ставку до 4% с 3,75%.