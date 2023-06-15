МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в четверг снизились после того, как ЕЦБ повысил процентные ставки, как и ожидалось, и просигнализировал о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики в борьбе с устойчивой инфляцией.

Панъевропейский STOXX 600 потерял 0,1% после снижения на 0,8% ранее в ходе сессии.

ЕЦБ повысил ставку по депозитам на 25 базисных пунктов до 3,5%, максимума за 22 года. Центробанк повысил ставку уже восьмое заседание подряд. Инфляция в еврозоне сейчас составляет 6,1%, что более чем в три раза выше целевых 2%.

Сектор банков, чувствительный к динамике ставок, потерял 0,8%, а технологический сектор снизился на 0,6%.

Сектор здравоохранения прибавил 0,4%, защитные акции ограничили общий спад индекса.

Сектор розничной торговли в Европе поднялся на 0,3%.

Британский индекс FTSE 100 сегодня повысился на фоне роста акций нефтегазовых гигантов благодаря подъему цен на нефть.

FTSE 100 набрал 0,3%, при этом нефтегазовый сектор добавил 0,7%. Цены на нефть выросли благодаря ослаблению доллара и данным, которые указали на увеличение загрузки НПЗ в Китае.

Акции Shell подорожали на 1,3%. Три брокера повысили целевую стоимость акций нефтегазового гиганта.

Банк Англии проведет заседание на следующей неделе и, как предполагается, также повысит ключевую ставку на 25 б. п.

Секторы товаров личного потребления, аптек, продуктовых магазинов и фармацевтических компаний, которые являются защитными, прибавили 1,4% и 1,3% соответственно.

FTSE 250 опустился на 0,7% под давлением акций Intermediate Capital Group, которые упали на 6,3% после дивидендной отсечки.