Фондовые индексы АТР поднимаются после заседания Банка Японии в пятницу
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут после того, как японский центробанк оставил свою монетарную политику неизменной, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,37%, до 3 265,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 2 075,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,79%, до 19 985 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 0,45%, до 2 620,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,02%, до 7 248,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,19%, до 33 550,5 пункта.
Рынки в том числе оценивают решение центробанка Японии и его макропрогнозы. ЦБ ожидаемо сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский ЦБ ввел отрицательную ставку рефинансирования ещё в январе 2016 года.
Также инвесторы продолжают оценивать решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая тоже сохранила учётную ставку, на уровне 5-5,25% годовых, после цикла из повышений на десяти заседаниях подряд. При этом регулятор допустил, что ставка может быть снова повышена до конца года. Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля.
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