МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут после того, как японский центробанк оставил свою монетарную политику неизменной, свидетельствуют данные торгов. ЦБ Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,37%, до 3 265,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 2 075,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,79%, до 19 985 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 0,45%, до 2 620,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,02%, до 7 248,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,19%, до 33 550,5 пункта.

Рынки в том числе оценивают решение центробанка Японии и его макропрогнозы. ЦБ ожидаемо сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский ЦБ ввел отрицательную ставку рефинансирования ещё в январе 2016 года.

Также инвесторы продолжают оценивать решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая тоже сохранила учётную ставку, на уровне 5-5,25% годовых, после цикла из повышений на десяти заседаниях подряд. При этом регулятор допустил, что ставка может быть снова повышена до конца года. Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля.