МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы умеренно повышается, закрепляясь выше отметки в 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рубль показал неоднозначную динамику, остается под давлением

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,22%, до 2806,38 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,14%, до 1052,84 пункта.