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Индекс Мосбиржи поднимается утром пятницы
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Российский рынок акций в начале торгов пятницы умеренно повышается, закрепляясь выше отметки в 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс... ПРАЙМ, 16.06.2023
индексы, рынки, новости, акции, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы умеренно повышается, закрепляясь выше отметки в 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,22%, до 2806,38 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,14%, до 1052,84 пункта.