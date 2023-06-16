МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня достиг 30-летнего максимума и вырос десятую неделю подряд. Инвесторы позитивно отреагировали на решение центрального банка сохранить сверхмягкую денежно-кредитную политику. Индекс Мосбиржи поднимается утром пятницы

Банк Японии сегодня подтвердил свое обещание "терпеливо" продолжать широкомасштабное стимулирование. Nikkei по итогам торгов поднялся на 0,7% до 33 706 пунктов. Вечером индекс достиг 33-летнего максимума.

За всю неделю индекс прибавил 4,5% и вырос десятую неделю подряд. В ходе этого ралли индекс подскочил на 22%, оно стало самым длительным за 11 лет.

Более широкий Topix вырос на 0,3%, а за всю неделю — на 3,4%. Иена немного понизилась, а цены на гособлигации повысились после заявления Банка Японии.

Аналитик Nomura Нака Мацудзава считает, что решение центробанка не было сюрпризом, однако дальнейшая реакция рынка будет зависеть от пресс-конференции управляющего Кадзуо Уэды, которая началась в 6.30 по Гринвичу.

"Стиль Уэды — четко обозначать решения до заседаний, — отметил Мацудзава. — При нем политика не будет неожиданно корректироваться, как это было при (его предшественнике Харухико) Куроде".

Финансовый сектор сегодня оказался главным аутсайдером. Низкие процентные ставки и перспектива их сохранения на таких уровнях будут сдерживать кредитную маржу.

В последние дни более широкое ралли было стимулировано ослаблением иены, которое увеличивает прибыль экспортеров, и притоком средств от иностранных инвесторов, которых впечатлили попытки властей улучшить корпоративное управление и привести в порядок балансы компаний. Иена опустилась после решения Банка Японии по ставке

Акции Canon Inc подорожали на 4,9% до максимума за пять лет. Конгломерат объявил о выкупе акций.

Бумаги Olympus и Nikon набрали 4,5% и 3,8% соответственно.

Секторы путешествий и потребительских товаров также выросли.

Акции Japan Airlines повысились более чем на 4% до трехлетнего максимума. Бумаги производителя косметики Shiseido набрали 5,2%. В число лидеров падения вошли акции Hoya Corp и Tokyu, которые потеряли 2,4% и 2,5% соответственно.

"Основной темой на японском рынке являются укрепляющиеся доводы в пользу изменения корпоративного управления при поддержке давления активистов, а также множащиеся признаки возвращения инфляции", — прокомментировал Кристофер Вуд, директор Jefferies по стратегии на глобальном рынке акций.