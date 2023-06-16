МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы растут в пятницу после выхода окончательных данных о замедлении инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе снижаются в начале торгов пятницы

По состоянию на 12.41 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,31%, до 7 650,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 7 345,86 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 16 328,45 пункта.

Так, годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам мая замедлилась до 6,1% с 7% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой.

"Состояние экономики сильно удивляет, поскольку она держится лучше, чем ожидалось, хотя высокая процентная ставка продержится дольше. Настроение улучшилось… мы не видим больших рисков в ближайшей перспективе. На данный момент все очень спокойно", — сказал агентству Блумберг глава европейского отдела стратегии в Santander Asset Management Франциско Симон (Francisco Simón).