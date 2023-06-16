МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом, свидетельствуют данные торгов. Японский Nikkei достиг 30-летнего максимума на торгах пятницы

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,63%, до 3 273,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,99%, до 2 083,36 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 1,07%, закрывшись на уровне 20 040,37 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,66%, до 2 625,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,06%, до 7 251,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,66%, до 33 706,08 пункта.

Инвесторы оценивали решение центробанка Японии по ставке и его макропрогнозы. Так, ЦБ ожидаемо сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский ЦБ ввел отрицательную ставку рефинансирования еще в январе 2016 года.

Также трейдеры продолжали оценивать решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая тоже сохранила учетную ставку, на уровне 5-5,25% годовых, после цикла повышений по итогам десяти заседаний подряд. Однако регулятор допустил, что ставка может быть снова повышена до конца года. Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля.