МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в четверг после публикации итогов заседания Банка Англии, следует из данных торгов. Фондовые индексы Европы снижаются на двух факторах

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,76%, до 7502,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,79%, до 7203,28 пункта, немецкий DAX — на 0,22%, до 15988,16 пункта.

Банк Англии в рамках июньского заседания повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 5% с 4,5%. Аналитики ожидали повышения лишь на 25 базисных пунктов.

По словам главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson), такое повышение "смутило ожидания инвесторов".

"Сегодняшний шаг равносилен признанию того, что они существенно отстали от графика, когда дело дошло до повышения ставок, и тот факт, что комитет по монетарной политике Банка Англии, реагируя сейчас, приближает рецессию, вызовет критику", — цитирует Хьюсона агентство Франс Пресс.