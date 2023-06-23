МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в минусе в пятницу, по итогам недели продемонстрировали снижение на 2-3%, следует из данных торгов. Фондовые индексы Европы снижаются на двух факторах

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,54%, до 7461,87 пункта, французский CAC 40 — на 0,55%, до 7163,42 пункта, немецкий DAX — на 0,99%, до 15829,94 пункта.

За неделю FTSE 100 упал на 2,37%, CAC 40 — на 3,05%, DAX — на 3,23%. На мировые рынки вернулись опасения за состояние экономики на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики центробанков.

В связи с этим трейдеры обратили внимание на статистику. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг еврозоны, согласно предварительной оценке, в июне снизился до 52,4 пункта с 55,1 пункта, а в промышленности — до 43,6 пункта с 44,8 пункта в мае. Оба индекса оказались ниже прогнозов. Композитный PMI стран валютного блока также снизился сильнее ожиданий — до 50,3 пункта с 52,8 пункта в мае.

"Опасения глобальной рецессии вернулись благодаря "ястребиной" политике центробанков, которая может причинить некоторую экономическую боль, чтобы сдержать базовую инфляцию", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).