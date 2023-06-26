МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, инвесторы оценивают новости из России, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Фондовые индексы Европы снизились

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,74%, до 3 174,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2 023,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшается на 0,19%, до 18 855 пунктов, южнокорейский KOSPI растет на 0,45%, до 2 581,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 0,43%, до 7 069,9 пункта. Японский Nikkei 225 снижается — на 0,15%, до 32 737 пунктов.

Инвесторы оценивают новости из России. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

"Рынки, вероятно, станут более чувствительными к внутренним политическим вопросам в России", — цитирует агентство Блумберг главного стратега по развивающимся рынкам SEB Эрика Мейерссона (Erik Meyersson).