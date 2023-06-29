МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы не показали единой динамики в четверг после публикации данных о росте потребительских цен в Германии, следует из данных торгов. Фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,38%, до 7471,69 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,36%, до 7312,73 пункта, немецкий DAX опустился на символические 0,01%, до 15946,72 пункта.

Годовая инфляция в Германии по итогам июня, по предварительной оценке, ускорилась до 6,4% с 6,1% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,3%.

В четверг инвесторы также обратили внимание на финансовую отчетность H&M. Выручка розничной сети за второй квартал выросла почти на 6%, до 5,4 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Акции H&M на торгах в Швеции подскочили в цене на 18,18%.

В пятницу будет опубликован ряд статистик по еврозоне. Ожидается, что годовая инфляция в странах валютного блока за текущий месяц, согласно предварительной оценке, замедлилась до 5,6% с 6,1% в мае. А безработица в мае, согласно прогнозам, осталась на уровне апреля в 6,5%.