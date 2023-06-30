МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу, второй квартал также могут завершить в плюсе — на 3-13%, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США слабо растут после выхода макростатистики

По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,79%, до 34 391,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,58%, до 13 805,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,16%, до 4 447,54 пункта.

С начала текущего квартала Dow Jones поднялся на 3,4%, NASDAQ – на 13%, S&P 500 – на 8,2%. С начала года рост фондового индекса Dow Jones составил 3,8%, NASDAQ — 31,9%, S&P 500 – 15,8%.

В течение квартала настроения инвесторов поддерживало постепенное замедление инфляции в США. По итогам апреля потребительские цены в годовом выражении выросли на 4,9% против 5% месяцем ранее. В мае годовая инфляция вновь замедлилась — до 4%.Также инвесторы находились в ожидании завершения цикла повышения ключевой ставки Федрезерва, который по итогам июньского заседания сохранил ее на уровне 5-5,25%.

В пятницу рост на американских рынках поддерживает статистика. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне увеличился до 64,4 пункта с майских 59,2 пункта. Предварительная оценка предполагала рост показателя на 63,9 пункта.