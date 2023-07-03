МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают увеличение на фоне сильной макростатистики из Китая и роста бирж в США, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы АТР преимущественно снизились во втором квартале

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,29%, до 3 243,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 2 066,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,95%, до 19 286 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимается на 1,45%, до 2 601,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,57%, до 7 244,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,66%, до 33 738,5 пункта.

Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая, по версии делового издательства Caixin, в июне опустился до 50,5 пункта с до 50,9 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения до 50,2 пункта, при этом показатель остается выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.

А PMI в промышленном секторе Японии в июне сократился до 49,8 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее, что оказалось в рамках прогноза.

Поддерживает склонность азиатских трейдеров к риску и рост индексов Уолл-стрит. В пятницу индексы США выросли, при этом технологический индекс NASDAQ поднялся на 1,45%.